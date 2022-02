Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken nu se va mai intalni cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov la Geneva saptamana aceasta, a anunțat acesta, marți.„Acum, cand vedem ca invazia incepe și Rusia și-a exprimat clar respingerea totala a diplomației, nu are sens sa mergem mai departe cu acea intalnire…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va face marti, la ora 20:30 GMT (22:30 ora Romaniei) o declaratie despre negocierile cu Rusia privind securitatea in Europa si situatia din Ucraina. Declarațiile de la Casa Alba vor fi transmise in direct, pe TVR 1.

- Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a convocat-o marti pe ambasadoarea croata la Kiev, Anica Djamic, pentru a protesta fata de declaratiile presedintelui Croatiei, Zoran Milanovic, pe tema tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, anunța agenția EFE, citata de Agerpres.„Presedintele croat…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a convocat-o marti pe ambasadoarea croata la Kiev, Anica Djamic, pentru a protesta fata de declaratiile presedintelui Croatiei, Zoran Milanovic, pe tema tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, instigate - potrivit liderului de la Zagreb - de SUA, informeaza…

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca ar putea exista mișcari de trupe americane in Europa de Est in „perioada apropiata” și ca va lua in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin daca Rusia invadeaza Ucraina, relateaza abcnews.com. Declarația vine in…

- Presedintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza agerpres.ro.

- Rusia a dat de ințeles in mod clar, in contextul garanțiilor de securitate pentru țara, ca mișcarea NATO in continuare spre est este inacceptabila, a declarat președintele rus Vladimir Putin. Amintim ca liderul de la Kremlin și președintele american Joe Biden au purtat discuții inchise pe 7 decembrie.…

- Președintele chinez, Xi Jinping, urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…