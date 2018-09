Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, sustinut de Kremlin, a fost reales cu o majoritate de voturi in functie, conform rezultatelor publicate luni, a doua zi dupa alegerile locale desfasurate in Rusia, marcate de arestarea a peste 1.000 de persoane in cursul unor actiuni de protest impotriva cresterii varstei de pensionare, potrivit AFP si EFE. Sobianin (60 de ani), un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, aflat la conducerea primariei capitalei Rusiei din 2010, a obtinut 70,02% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare date publicitatii de Comisia Electorala din Moscova. Rata de participare…