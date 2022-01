Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…

- NATO a anunțat luni, 24 ianuarie, ca trimite mai multe nave și avioane in Europa de Est, pentru a-și consolida „apararea colectiva” in aceasta zona, in fața consolidarii militare a Rusiei la granița cu Ucraina. In timp ce Ucraina și țarile occidentale sunt ingrijorate cu privire la o invazie rusa, Alianța…

- Statele membre NATO au plasat militari in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta in vederea unei consolidari in Europa de Est, impotriva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, anunta luni intr-un comunicat Alianta Nord-Atlantica, citata de AFP. “NATO va continua sa ia…

- Administrația americana se indeparteaza de strategia anterioara, care urmarea "sa nu provoace Rusia", și are in vedere desfașurarea suplimentara de soldați și tehnica de lupta in țarile din Europa de Est, inclusiv in Romania, relateaza The New York Times.

- NATO va trimite mai multe nave și avioane de lupta in Europa de Est, pe masura ce Rusia continua sa-și intensifice prezența la granița cu Ucraina, arata un comunicat postat, luni, pe pagina Alianței . Potrivit comunicatului, Alianța iși consolideaza astfel prezența „descurajatoare” in zona Marii Baltice.…

- NATO anunța ca iși va suplimenta forțele in Europa de Est cu mai multe nave și avioane de lupta. Anunțul Alianței vine in condițiile in care Rusia refuza sa renunțe la activitatea amenințatoare in apropierea granițelor Ucrainei.

- Franta este pregatita sa apere granițele NATO din Europa de Est, in contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Presedintele Emmanuel Macron s-a declarat dispus sa trimita trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania. Președintele francez a afirmat, in discursul rostit…

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.…