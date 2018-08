Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va trimite politisti militari pe Inaltimile Golan, la granita dintre Siria si Israel, si va amplasa opt posturi de monitorizare pentru a evita provocari, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova.

- Rusia va desfașura poliția sa militara la granița dintre Siria și Israel, in zona Inalțimile Golan, a anunțat astazi Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Dislocarea din sud-vestul Siriei a insurgenților sirieni devine o problema pentru Israel, care crede ca acest lucru ar putea permite aliaților…

- Emisarul ONU privind Siria, Staffan de Mistura, are intentia de a organiza la inceputul lui septembrie la Geneva o reuniune cu Rusia, Iran si Turcia privind formarea unui comitet constitutional insarcinat cu dotarea Siriei cu o noua constitutie, a anuntat marti ONU. Potrivit unui comunicat, Staffan…

- Libanul se bazeaza pe o initiativa a Rusiei in favoarea reintoarcerii in Siria a refugiatilor instalati in tarile vecine, pentru a asigura repatrierea a aproape 900.000 de persoane stramutate pe teritoriul sau, a indicat vineri presedintele libanez Michel Aoun, citat de AFP. Rusia, aliata a regimului…

- Mii de civili si combatanti pro-regim din Al-Foua si Kfarya, doua localitati siriene asediate de trei ani de rebeli si jihadisti, au inceput, in noaptea de miercuri spre joi, sa fie evacuati pe cale rutiera. Un corespondent AFP aflat la fata locului a numarat circa 20 de autobuze parasind aceste localitati…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari joi ca trupele ruse prezente in Siria, care sustin acolo, din septembrie 2015, fortele regimului de la Damasc, vor ramane in aceasta tara atata vreme cat Moscova 'va avea acolo un interes', informeaza AFP si TASS. 'Operatiunile militare de…

- Patru militari ruși au fost uciși și alti trei raniți in Siria, ca urmare a atacului rebelilor sirieni din provincia Deir ez Zor asupra unei unitati de artilerie a fortelor armate siriene, anunța RIA Novosti cu referire la un anunț al Ministerului rus al Apararii. Potrivit informatiilor oficiale, armata…

