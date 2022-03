Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 35. Lupta de rezistența a armatei din Ucraina continua, in ciuda bombardamentelor rusești. Numarul morților dupa atacul rusesc asupra unei cladiri a administrației regionale din orașul-port Nikolaev, Ucraina, a crescut la cel puțin

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, avertizeaza NATO ca Rusia nu va permite Ucrainei sa achizitioneze arme nucleare. Rusia s-ar confrunta cu un „pericol real” daca Kievul ar dobandi arme nucleare, transmite Reuters. Lavrov care anterior declarase ca “suprematia Occidentului a luat sfarsit”,…

- Autoritațile americane au anuntat marti ca interzic zborurile rusesti in spatiul aerian american, urmand masuri similare luate de Uniunea Europeana si Canada dupa invazia Rusiei in Ucraina vecina, informeaza Reuters. „Anunt ca ne vom alatura aliatilor nostri inchizand spatiul aerian american pentru…

- El a spus ca toate cladirile rezidentiale din apropierea bazei Brigazii 95 Aeropurtate din Jitomir, la 120 de kilometri vest de capitala Kiev, au fost incendiate."Pana in prezent, patru persoane au murit. Printre care un copil", a spus el.Moscova i-a avertizat marti pe locuitorii capitalei Kiev sa-si…

- Kosovo a cerut Statelor Unite sa infiinteze o baza militara permanenta in tara si sa accelereze integrarea sa in NATO dupa invazia Rusiei in Ucraina, a declarat duminica ministrul kosovar al apararii, Armend Mehaj, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Alianta Nord-Atlantica va reactiona la un eventual atac al Rusiei asupra Ucrainei prin suplimentarea prezentei militare in Europa Centrala si de Sud-Est, inclusiv in Romania, afirma diplomati si fosti oficiali din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, conform agentiei Reuters. Alianta Nord-Atlantica…

- Sefa diplomatiei britanice, Liz Truss, a acuzat Rusia sambata ca s-ar fi lansat intr-o companie de dezinformare, urmarind sa destabilizeze Ucraina si sa justifice o invazie militara, relateaza Reuters. "Rusia trebuie sa-si inceteze agresiunea, sa inceapa o dezescaladare si sa angajeze discutii veritabile",…

- Aproximativ 3.000 de militari rusi au initiat, marti, exercitii cu munitie reala in zone din vestul Rusiei, inclusiv in apropierea Ucrainei, in contextul tensiunilor cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentiile de presa Interfax si Reuters. Exercitiile militare se desfasoara in regiunea…