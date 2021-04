Stiri pe aceeasi tema

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Specialistul in relații internaționale Dan Dungaciu susține ca Federația Rusa a caștigat un pas important in zona Ucrainei, chiar daca și-a retras trupele de la frontiera. Analistul considera ca Moscova și-a aratat in acest fel puterea in fața americanilor, iar la viitoarele negocieri are deja un…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a început retragerea trupelor mobilizate în ultimul timp în Crimeea si în zonele de la frontiera cu Ucraina spre bazele lor permanente, dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS,…

- Federația Rusa susține ca exercițiul sau militar s-a incheiat și a anuțat joi ca va retrage numarul uriaș de trupe desfașurate in apropiere de frontiera Ucrainei. Dislocarea enorma, care a cuprins zeci de nave, sute de avioane de vanatoare și mii de soldați, a fost criticata virulent de puterile occidentale,…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. "Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al…