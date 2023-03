Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a inceput lucrarile la un gard cu o lungime de 200 de kilometri la granița cu Rusia pentru a-și spori securitatea și a impiedica rușii care vor sa scape de mobilizare sa intre ilegal pe teritoriul finlandez, scrie BBC. Gardul va avea o inalțime de trei metri, iar deasupra va fi montata sarma…

- Intr-un document publicat, vineri, la un an de la inceperea razboiului, Ministerul de Externe de la Beijing a cerut reluarea discuțiilor de pace, incetarea sancțiunilor unilaterale și și-a subliniat opoziția fața de utilizarea armelor nucleare. Documentul in 12 puncte, intitulat „Pozitia Chinei cu privire…

- Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Ministerul de Externe al Rusiei a convocat-o, marți, pe ambasadoarea SUA in Rusia, Lynne Tracy, spunand ca aceasta a fost solicitata „in legatura cu implicarea tot mai mare a Statelor Unite in ostilitațile de partea regimului de la Kiev”, relateaza CNN. „Nota de protest inmanata ambasadorului subliniaza…

- Rusia va pretinde ca orașul Bahmut a fost capturat pentru a marca un an de la invazia din 24 februarie, indiferent de realitatea de pe teren, a afirmat Ministerul britanic al Apararii, citat de The Guardian. Este probabil ca forțele rusești sa fie supuse unei presiuni politice tot mai mari pe masura…

- Franta si-a indemnat, luni, cetatenii sa paraseasca fara intarziere Belarusul din cauza ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Paris. „Cetatenii francezi aflati in Belarus sunt sfatuiti sa paraseasca tara pe cale rutiera, fara intarziere, prin punctele de…

- Rusia a cerut ambasadei SUA la Moscova sa inceteze sa mai raspandeasca ceea ce Moscova considera știri false cu privire la operațiunea sa militara din Ucraina și a amenințat ca va expulza diplomați americani, relateaza agenția de presa TASS, citata de Sky News. Citand o sursa de rang inalt din Ministerul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat duminica ca militarii ruși ar fi ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care gazduiesc temporar fortele ucrainene, relateaza Reuters. Soigu a afirmat ca atacul de la Kramatorsk a fost…