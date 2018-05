Rusia: Preşedintele Vladimir Putin se pregăteşte să fie reînvestit pentru al patrulea mandat Vladimir Putin se pregateste sa fie reinvestit luni la presedintia Rusiei pentru al patrulea mandat, prevazut sa dureze pana in 2024, dupa ce s-a aflat la conducerea tarii timp de 18 ani ca sef de stat sau de guvern, comenteaza France Presse.



Reales in martie cu 76,7% de voturi, cel mai mare scor de la venirea sa la putere, Putin s-a impus mai mult ca oricand drept omul forte al Rusiei, care si-a readus tara in prim-planul scenei internationale, cu pretul unor tensiuni in crestere cu Occidentul.



Depasindu-si de departe adversarii, in conditiile unei prezente la vot superioara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

