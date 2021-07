Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a cerut miercuri sprijin presedintelui rus Vladimir Putin pe fondul tensiunilor in curs cu Azerbaidjanul, transmite dpa. In pofida prezentei fortelor ruse de mentinere a pacii, situatia din regiunea de conflict, Nagorno-Karabah, din Caucazul de Sud nu este stabila, a declarat Pashinyan in cadrul reuniunii de miercuri. In prezent, aproximativ 2.000 de soldati rusi monitorizeaza incetarea focului dintre Armenia si Azerbaidjan, care a fost negociata in noiembrie cu medierea presedintelui Vladimir Putin. Se subintelege ca scopul vizitei premierul armean in capitala…