- Situația este grava la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU. Acesta a cerut de urgența ca o misiune de experți sa aiba acces acolo, dupa ce complexul centralei a fost din…

- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat noi demiteri din randul Serviciului de Securitate. El s-a aratat nemultumit de activitatea angajaților acestei structuri, in conditiile in care zeci de agenti colaborau cu Rusia.

- Ucraina a solicitat luni o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la cele mai recente bombardamente rusesti impotriva unor tinte civile, reuniune care va avea loc marti la ora 19:00 GMT, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Parlamentul ucrainean a adoptat duminica o lege care interzice difuzarea la radio si TV, precum si interpretarea in spatiul public a muzicii artistilor rusi, relateaza EFE. De o exceptie vor beneficia artistii care au condamnat public invazia Rusiei. Va fi astfel creata o ”lista alba” cu artistii care…

- UPDATE O rețea de spionaj a rușilor a fost eliminata in urma unor raiduri ale Serviciului de Securitate al Ucrainei, anunța Sky News. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține ca a „neutralizat o rețea extinsa de informații FSB” despre care se presupune ca spiona trupele ucrainene și transmitea…

- Forțele rusești au continuat operațiunile ofensive in mai multe locații din estul Ucrainei, dar nu au obținut caștiguri confirmate in asalturile terestre efectuate marți, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea publicata in noaptea de marți spre miercuri. Trupele au capturat…