- Rusia a amenințat ca va deschide focul asupra navelor straine care intra ilegal in apele sale teritoriale, dupa ce sambata anunțase ca a localizat și alungat un submarin nuclear american in apropiere de Insulele Kurile din Oceanul Pacific, potrivit unui reprezentant important al armatei ruse, citat…

- Rusia este pregatita sa deschida focul asupra navelor si submarinelor straine care intra ilegal in apele sale teritoriale, a afirmat luni un reprezentant de rang inalt al fortelor armate ruse, citat de Interfax, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Orice asemenea decizie va fi adoptata insa la ''cel…

- Rusia a anunțat sambata ca a localizat și alungat un submarin nuclear american in apele sale teritoriale, in largul Insulelor Kurile, in timpul unor exerciții navale. Armata americana a respins acuzațiile.

- Armata rusa a anuntat sambata ca a folosit ''mijloace adecvate'' pentru a determina un submarin american sa paraseasca apele rusesti din Orientul Indepartat, dupa ce nava a ignorat o solicitare a Rusiei de a pleca, informeaza Reuters care citeaza agentia de presa Interfax. Submarinul a fost…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat, vineri, ca SUA sunt pregatite de dialog cu Rusia cu privire la revendicarile sale și ca diplomația americana va prezenta propriile ingrijorari, relateaza Reuters.

- Moscova este pregatita pentru dialog cu companiile straine de tehnologie asupra unor posibile interdictii pentru cele care nu au reprezentanta oficiala in Rusia pana la sfarsitul anului, a relatat luni Interfax, citand autoritatea de reglementare de stat a comunicatiilor. Potrivit Interfax,…

- Rusia a intreprins exercitii militare in Marea Neagra, cu implicarea a circa 10 avioane si cateva nave maritime, a anuntat Flota Rusa din Marea Neagra, informeaza miercuri Interfax si Reuters, potrivit AGERPRES. Exercitiile survin intr-o perioada de puternice tensiuni cu Ucraina, in timp ce SUA au…

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, le-a cerut marti Armeniei si Azerbaidjanului sa puna capat oricaror activitati care pot duce la escaladarea situatiei tensionate dintre cele doua tari, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa Interfax, informeaza Agerpres. Confruntari armate…