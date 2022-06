Razboiul din Ucraina ar putea lua o intorsatura neașteptata in cazul in care cerințele lui Vladimir Putin nu sunt respectate. Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. In cazul in care astfel de rachete vor fi livrate, vom lovi acele tinte pe care pana acum nu le-am lovit, a declarat Putin, intr-un interviu pentru televiziunea rusa de stat Rossia-1. Ce ținte are in vizor Vladimir…