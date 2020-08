Stiri pe aceeasi tema

- Primul lot al vaccinului Sputnik V, realizat de Rusia pentru a preveni infectia COVID-19, a depasit 15.000 de doze, a informat luni serviciul de presa al companii farmaceutice Binnopharm, citat de EFE.Sambata trecuta s-a anuntat intrarea in productie in serie a vaccinului, fara a fi precizata…

- Vaccinul rusesc anti-Covid, Sputnik V, a fost deja produs in 15.500 doze, ca parte a primului lot, informeaza agenției de presa de stat a Rusiei, TASS, citata de Agerpres. Rușii spun ca vor lansa campania de vaccinare in masa peste o luna.

- Un sondaj la care au participat peste 3.000 de medici din Rusia arata ca cei mai mulți dintre aceștia nu sunt confortabili cu ideea de a-și administra vaccinul anti-COVID, produs chiar de țara lor, relateaza Reuters, citata de Hotnews.Motivul estereprezentat de datele insuficiente legate de acest vaccin…

- Neincrederea este cuvantul de ordine in randul comunitații științifice, dupa ce Rusia a anunțat ca are primul vaccin anti-COVID. O premiera pe care mulți o pun la indoiala, din moment ce nu exista nici o dovada ca Moscova a parcurs toate etapele cerute pentru dezvoltarea serului. Se știu foarte puține…

- Rusia este prima țara din lume care a reușit sa obțina un vaccine impotriva Coronavirusului ucigaș. Anunțul a fost facut de președintele Vladimir Putin, la o ședința cu responsabilii din domeniul educației și sanatații. Pentru a fi mai credibil, liderul de la Kremlin a marturisit ca una din fiicele…

- "Exista in prezent sute de vaccinuri (impotriva COVID-19) in proces de testare si trebuie sa indeplineasca toate normele si reglementarile prevazute pentru a fi aplicate in siguranta", a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, la o conferinta de presa. Oficialul OMS a declarat…

- Ministrul Sanatatii a explicat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat testele clinice ale vaccinului si ca se pregateste documentatia pentru inregistrarea acestuia. El a precizat ca primii vaccinati vor fi doctorii si profesorii. O sursa a declarat saptamana aceasta…

- Reprezentantii OMS au mentionata ca sunt la curent si cu testarile preparatelor pentru tratarea de COVID-19, dar și a vaccinului impotriva coronavirusului de tip nou. Testarile pe voluntari in Rusia sunt efectuate simultan in cateva instituții. Un vaccin este testat la spitalul militar Burdenko,…