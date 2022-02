Rusia a dat asigurari, marti, ca este in continuare „pregatita” de negocieri cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care urmeaza sa se intalneasca joi la Geneva cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, dupa recunoasterea de catre Moscova a regiunilor separatiste ucrainene proruse Lugansk si Donetk, relateaza AFP. „Chiar si in cele mai […] The post Rusia, pregatita de negocieri diplomatice cu SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .