Rusia pregătește un atac major asupra orașului Sloviansk din Donbas Fortele ruse pregatesc o ofensiva la scara larga in jurul orasului Sloviansk, baza a fortelor de aparare ucrainene in Donbas (estul Ucrainei), din mai multe directii, a declarat luni Statul Major ucrainean, citat de DPA. Trupele ruse transfera noi unitati in timp ce se pregatesc sa atace Sloviansk atat dinspre Izium, controlat de rusi, un oras aflat la aproximativ 50 de kilometri mai la nord, cat si dinspre oraselul Liman, recent capturat, se mentioneaza in buletinul zilnic al Statului Major ucrainean cu privire la evolutiile situatiei de pe front. In decurs de mai multe saptamani, Moscova si-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

