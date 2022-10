Stiri pe aceeasi tema

- 30 de membri liberali din Camera Reprezentanților a Congresului american i-au cerut președintelui Joe Biden sa schimbe cursul strategiei sale privind razboiul din Ucraina și sa continue diplomația directa cu Rusia pentru a pune capat conflictului care dureaza deja de luni de zile, informeaza CNN . Intr-o…

- In toata capitala Rusiei, sunt tot mai puțini barbați in restaurante, in magazin și la adunarile sociale. Mulți dintre ei au fost trimiși la lupta in Ucraina, alții au fugit ca sa evite ordinul de mobilizare, iar cei care au ramas se ascund de autoritați pentru a nu fi trimiși pe front, scrie The New…

- Arsenalul rus s-a diminuat in razboiul pe care Moscova il duce in Ucraina, Vladimir Putin avand nevoie „de la doi la patru ani” pentru a-și reface forțele armate la nivelul de dinaintea conflictului, a apreciat marți ministrul apararii eston, Hanno Pevkur, relateaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Vladimir Putin este un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular și care arata ca razboiul nu decurge conform planurilor Rusiei, spune consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, intr-o declarație pentru Reuters.Oficialul de la Kiev crede…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- Pentagonul a infirmat marti afirmatiile Rusiei conform carora Moscova ar fi distrus sase sisteme de rachete HIMARS fabricate in SUA, de la inceputul conflictului din Ucraina, informeaza Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite(SUA) au anuntat luni ca vor trimite noi arme forțelor ucrainene care lupta impotriva invaziei ruse, in valoare de 550 milioane de dolari, inclusiv munitie pentru lansatoarele de rachete care sunt din ce in ce mai importante in lupta, relateaza France Presse. Acest ajutor va ” include in…

- Vladimir Putin a prezentat, duminica, noi scenarii in care Rusia ar fi amenintata de diferite state agresoare. Dictatorul de la Moscova a prezentat Statele Unite drept „principala amenințare” pentru Rusia și stabilește „ambiții maritime globale” pentru Rusia in zone precum Arctica și Marea Neagra. Putin…