- Rusia nu renunta la ofensiva din Ucraina, dar va incerca sa se reorienteze pe ocuparea completa a regiunii Donbas in saptamanile urmatoare, a declarat marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, inaintea summitului care reuneste ministrii de Externe ai NATO si pe ministrul ucrainean…

- NATO va furniza Ucrainei echipamente de protectie impotriva amenintarilor chimice, biologice si nucleare si isi va proteja si fortele desfasurate pe flancul estic impotriva acestor amenintari, a anuntat joi secretarul general al Aliantei, relateaza AFP si Reuters. Aliatii sunt "preocupati" de posibilitatea…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat ca Rusia ar putea folosi arme chimice in urma invaziei sale in Ucraina si ca o astfel de actiune ar fi o crima de razboi, potrivit unui interviu acordat ziarului german Welt am Sonntag, preluat de Reuters.

- Intr-o interventie separata la postul de televiziune CNN, Stoltenberg a denuntat „o retorica periculoasa” si un „comportament iresponsabil”.„Aceasta este o retorica periculoasa. Acesta este un comportament iresponsabil. Si, desigur, cand combini aceasta retorica cu ceea ce face (Rusia) pe teren in Ucraina…

- Seful NATO va deveni coleg cu Mugur Isarescu: Jens Stoltenberg va prelua pozitia de guvernator al Bancii Norvegiei. Puternicul sef al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg va prelua functia de guvernator al Bancii Norvegiei, o numire destul de controversata avand in vedere pozitia pe care norvegianul o…

- Europa trebuie sa-si diversifice furnizorii de energie, a declarat duminica seful NATO, Jens Stoltenberg, in timp ce Marea Britanie a avertizat ca este ”foarte probabil” ca Rusia, cel mai mare furnizor de gaze naturale de pe continent, sa doreasca sa invadeze Ucraina, transmite Reuters. Rusia…