- Razboi in Ucraina, ziua 295. Un general ucrainean a respins joi ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk. Șeful forțelor armate ucrainene crede chiar ca Rusi

- Oficiali ucraineni de rang inalt spun ca Vladimir Putin se pregateste pentru o noua ofensiva majora in noul an, in ciuda unei serii de esecuri umilitoare pe campul de lupta suferite de Rusia in ultimele luni, scrie „The Guardian”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un oficial instalat de rusi in zona ocupata din sudul Ucrainei a declarat joi ca este posibil ca Moscova sa isi retraga trupele de pe malul vestic al fluviului Nipru. Daca s-ar confirma aceasta retragere, ar fi un punct de cotitura major in razboi si tocmai de aceea anuntul a fost primit cu precautie…

- Vladimir Putin a cerut joi Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa mearga „cat mai repede posibil” sa inspecteze instalatiile nucleare ucrainene, intrucat Kievul sterge probe care arata ca pregateste folosirea unei „bombe murdare”, transmite EFE, citata de Agerpres. „Noi suntem favorabili…

- Presedintele Joe Biden a declarat ca Rusia ar face o „greseala grava, grava” daca ar desfasura o arma nucleara tactica in Ucraina, acesta fiind cel mai recent avertisment adresat presedintelui Vladimir Putin impotriva escaladarii conflictului care dureaza de luni de zile, transmite CNN. Inalti oficiali…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Ucraina a comis „acte teroriste” impotriva Rusiei și a promis ca va reacționa cu forța daca acestea vor continua. In remarcile televizate, Putin a declarat ca Moscova a lansat luni atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune impotriva infrastructurii energetice,…

- Luni, 10 octombrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat ca a atacat Ucraina cu rachete cu raza lunga de acțiune pentru ca a comis „acte teroriste” impotriva Rusiei și a promis un „raspuns dur” din partea Moscovei daca atacurile vor continua, scrie Reuters . La televiziunea de stat, Putin…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu pentru BBC, ca oficialii rusi au inceput sa-si pregateasca societatea pentru posibila utilizare a armelor nucleare, dar a adaugat ca nu crede ca Rusia este pregatita sa le foloseasca. Vorbind in limba engleza, la biroul prezidential…