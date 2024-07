Stiri pe aceeasi tema

- Rusia planuiește sa trimita nave de razboi in Caraibe in aceasta vara, ca parte a unor exerciții navale care probabil vor include escale in porturile cubaneze și, eventual, opriri in Venezuela, a declarat un oficial american de rang inalt, citat de Reuters.

- Germania a declarat vineri ca Ucraina va putea folosi arme furnizate de Berlin pentru a se apara de atacurile lansate din interiorul Rusiei impotriva regiunii Harkov, insistand ca acest lucru nu o face Berlinul parte la conflict, relateaza Reuters. Reacția vine dupa ce și SUA au fost de acord cu folosirea…

- Rușii fac pregatiri pentru deschidera unui nou front in nordul Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, pentru Reuters. La mai mult de 27 de luni dupa lansarea invaziei in Ucraina, Rusia isi suplimenteaza desfasurarea de efective si echipamente pe front, spune ministrul ucrainean,…

- Președintele rus Vladimir Putin a inaintat Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, candidatura lui Mihail Mișustin pentru un nou mandat in fruntea guvernului rus, a anunțat președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, relateaza Reuters.„Presedintele Vladimir Vladimirovici Putin a inaintat…

- Exercitiile militare cu o durata de patru luni ale NATO in apropierea granitelor Rusiei, cunoscute sub numele de Steadfast Defender, sunt dovada ca alianta se pregateste pentru un potential conflict cu Rusia, a declarat sambata purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova,…

