- Rusia concentreaza forte armate in apropiere de frontierele de sud, est si nord ale Ucrainei, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii acestei țari, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homcea. El acuza Moscova de continuarea unei "politici agresive"…

- 'Rusia este parte a conflictului si nu mediator' in estul Ucrainei, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, care s-a deplasat marti in zona controlata de Kiev in Donbas, in cadrul vizitei sale in Ucraina, oficialul european invitand totodata Moscova sa garanteze Misiunii…

- Ucraina a acuzat miercuri un grup anonim de hackeri rusi de incercarea de a difuza documente malware printr-un sistem web care asigura circuitul documentelor guvernamentale, dar fara a mentiona daca sistemul a avut de suferit, relateaza Reuters si Ukrinform. Kievul a acuzat anterior Moscova de orchestrarea…

- Moscova se declara pregatita sa-si intrerupa relatiile cu Uniunea Europeana (UE), in cazul in care aceasta decide sa-i impuna sanctiuni economice dure, avertizeaza ministrul rus de Externe Serghei Lavrov intr-un interviu din care ministerul a publicat vineri fragmente pe site, relateaza Reuters,…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune, potrivit Agerpres. Linde a fost in prima sa vizita…