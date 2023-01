Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu intentioneaza sa puna capat razboiului impotriva Ucrainei, dar isi va continua operatiunile ofensive pe diferite directii, a declarat marti Andrei Cerniak, un purtator de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), intr-un comunicat postat pe site-ul…

- Ministrul ucrainean al apararii a avertizat ca Moscova planuiește sa inchida granițele Rusiei pentru barbați „in aproximativ o saptamana” și pregatește un nou ordin de mobilizare pentru razboiul impotriva Ucrainei, scrie Politico. „Autoritațile ruse vor inchide granițele pentru barbați, vor decreta…

- Ucraina va elibera peninsula Crimeea ocupata de ruși printr-o combinație de forța militara și diplomație. Despre acest lucru a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații a Ucrainei, potrivit de The Kyiv Independent . „Nimic nu se va intampla fara forța. Trupele noastre vor merge acolo cu…

- Ministerul britanic al Apararii anunta ca lipsa munitiilor ramane „principalul factor limitativ” al Rusiei.In mod similar, este puțin probabil ca Rusia sa-și fi marit suficient stocul de muniții de artilerie pentru a permite operațiuni ofensive la scara larga.O vulnerabilitate a strategiei operaționale…

- In prima zi de iarna, in Ucraina 6 milioane de civili traiesc in prezent in frig și bezna, fara curent electric, in urma ultimelor atacuri cu rachete rusești. Concomitent, armata rusa ia o „pauza de la rachete” dupa atacurile grele din ultimele saptamani, dar Moscova foloseste acest ragaz pentru a pregati…

- Direcția de informații a Ministerului ucrainean al Apararii a anunțat ca duminica noapte a avut loc o explozie puternica la o baza aeriana din Rusia, departe de granița cu Ucraina, in urma careia doua elicoptere de atac au fost complet distruse, iar alte doua serios avariate. Serviciul de informații…

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…