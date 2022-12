Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de combustibil din porturile Rusiei de la Marea Baltica si Marea Neagra vor creste la 2,68 milioane de tone in ianuarie, respectiv cu 8% fata de fluxurile planificate pentru decembrie si cea mai mare rata de export din ianuarie 2020, se arata in articolul Bloomberg care citeaza date din industrie.…

- Livrarile de combustibil din porturile Rusiei de la Marea Baltica si Marea Neagra vor creste la 2,68 milioane de tone in ianuarie, respectiv cu 8% fata de fluxurile planificate pentru decembrie si cea mai mare rata de export din ianuarie 2020, se arata in articolul Bloomberg care citeaza date din industrie.…

- Exporturile de motorina realizate de Rusia pe cale maritima urmeaza sa inregistreze o crestere semnificativa luna viitoare, in conditiile in care aceasta se grabeste sa isi trimita carburantii pe piata inainte de intrarea in vigoare a unui embargou UE, la inceputul lui februarie, transmite Bloomberg.

- Embargoul impus de Uniunea Europeana asupra titeiului rusesc adus pe mare incepand cu data de 5 decembrie nu va duce la un deficit de carburanti pe piata din Romania, a declarat marti Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei, potrivit Agerpres. Declarațiile sale vin pe fondul faptului ca…

- Bulgaria va permite unei rafinarii de la Marea Neagra deținuta de o companie petroliera rusa sa continue sa opereze și sa exporte produse petroliere catre Uniunea Europeana pana la sfarșitul anului 2024, in ciuda avertismentelor de la Bruxelles ca este impotriva sancțiunilor blocului comunitar. Acordul…

- Președintele rus Vladimir Putin incearca sa „distraga atenția de la eșecul de pe campul de lupta” prin acuzații nefondate la adresa Occidentului și a Ucrainei, a declarat ministrul britanic de externe James Cleverly. Vorbind pentru Reuters, diplomatul britanic a declarat ca comunitatea internaționala…

- Livrarile de electrocasnice din Europa catre Armenia și Kazahstan au depașit semnificativ indicatorii din 2021, in timp ce Astana și Erevan au crescut exporturile catre Rusia. Țarile vecine ale Rusiei au inceput sa importe in volume mari din Europa mașini de spalat, frigidere, pompe electrice de sin…

- Administratia Biden are in vedere interzicerea completa a aluminiului rusesc, ca raspuns la escaladarea militara a Rusiei in Ucraina, a informat miercuri Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…