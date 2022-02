Rusia pregătește cel mai mare război în Europa din 1945 Premierul britanic Boris Johnson afirma, pentru BBC, ca Rusia pregatește cel mai mare razboi in Europa din 1945. O invazie rusa a Ucrainei pare acum „iminenta”, a declarat duminica și ministrul britanic pentru Europa, James Cleverly. Intre timp, Uniunea Europeana se declara ingrijorata de tot mai multele manipulari dinspre partea rusa, menite sa serveasca drept pretexte inventate pentru a justifica un atac in Ucraina. Pentru Europa FM, analistul politic de la Cernauți Marin Gherman a subliniat subliniaza ca Rusia raspandește știri false pentru a pune pe seama Ucrainei un eventual conflict militar.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

