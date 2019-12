Rusia pregăteşte amenzi pentru mass-media şi reţelele de socializare care încalcă legislaţia electorală Rusia pregateste amendamente la codul penal administrativ prin care va fi sanctionata cu amenzi substantiale incalcarea legislatiei electorale de catre presa straina sau societatile din sectorul internetului precum Google, Facebook ori YouTube, relateaza agentia EFE.



Initiativa privind aceste amendamente, care ar urma sa fie supuse votului legislativului in primavara, survine dupa controversele din septembrie, cand organismul rus de reglementare in sectorul mass-media, Roskomnadzor, a acuzat Facebook, Google si YouTube de amestec in procesul democratic intern prin publicarea in timpul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

