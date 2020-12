Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat vineri la Santiago de Chile, cerand demisia presedintelui conservator Sebastian Pinera pe fondul recrudescentei protestelor si al ciocnirilor violente cu politia, relateaza AFP. Aproximativ 10.000 de persoane, convocate pe retelele de socializare, s-au adunat…

- Amnesty International a criticat vineri politia poloneza pentru folosirea excesiva a fortei in timpul protestelor impotriva noii legislatii privind avorturile in Polonia, informeaza dpa preluat de agerpres. Miercuri seara, mai multe mii de persoane au protestat in centrul Varsoviei impotriva incercarii…

- Politia germana a folosit un tun cu apa la Frankfurt, in timpul unui protest fata de restrictiile decise pentru stoparea propagarii coronavirusului, si in cele din urma i-a dispersat pe manifestanti. La protest nu s-au respectat regula de purtare a mastii sau cea de respectare a distantarii sociale,…

- Restrictiile impuse in ultima perioada de mai multe guverne dau primele rezultate, insa al doilea val al pandemiei solicita in continuare sistemele de sanatate. Cea mai mare presiune este pe sectiile de terapie intensiva. Bilantul global al pandemiei pe glob indica aproape 54 de milioane de cazuri,…

- O manfestatie impotriva izolarii din cauza covid-19 in Slovenia a degenerat in confruntari violente, la Ljubljana, dupa ce politia a intervenit pentru a dispersa multimea cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa, relateaza AFP potrivit news.ro.Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara in fata…

- In Rusia, Centrul științific de stat „Vector” a inceput testarea vaccinului unic impotriva gripei sezoniere și a coronavirusului, a declarat pentru RIA Novosti Serviciul de presa al Rospotrebnadzor. "Vaccinul candidat este deja in curs de cercetare pe animale de laborator", se menționeaza in declarație.…

- Cel putin 1.500 de oameni s-au adunat vineri seara in fata sediului Guvernului catalan. Cei mai multi dintre protestatari au spus ca sunt in mod direct afectati din cauza inchiderii a numeroase afaceri, precum baruri, cluburi, restaurante si sali de fitness. Protestul pasnic fata de restrictii…

- Poliția din Belarus a intervenit din nou in forța impotriva manifestanților care continua sa ceara demisia președintelui Alexander Lukashenko. Miile de protestatari au fost puși pe fuga de tunurile cu apa și gazele lacrimogene. Zeci de persoane au fost arestate.