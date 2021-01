Autoritatile ruse au retinut joi cinci colaboratori ai opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, incercand in acelasi timp sa opreasca apelurile la iesirea in strada, alimentate de recordul de audienta al unei anchete care il acuza pe presedintele rus Vladimir Putin de coruptie, potrivit France Presse. Echipa lui Aleksei Navalnii a lansat un apel catre simpatizantii acestuia sa "iasa in strada" sambata in 65 de orase din Rusia pentru a cere eliberarea liderului lor, detinut de la revenirea in tara duminica, dupa mai multe luni de convalescenta in Germania din cauza unei presupuse otraviri. In urma…