Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 595. Rusia este deschisa sa joace un rol in rezolvarea conflictului dintre Israel si gruparea islamista Hamas, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Conflictul dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas demonstreaza „esecul” politicii Statelor Unite in Orientul Mijlociu, a estimat marti presedintele rus Vladimir Putin, care considera „necesara” crearea unui stat palestinian, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. „Acesta este un exemplu…

- Kremlinul a declarat luni ca ambasada sa nu are inca informații despre cați cetațeni ruși din Israel care ar fi putut fi raniți sau uciși dupa atacul-surpriza lansat de Hamas din weekend, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind in cadrul unui briefing de presa…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 11 septembrie, ca președintele rus Vladimir Putin „se bucura de un sprijin absolut din partea populației”, adaugand ca daca acesta va candida din nou la alegerile prezidențiale de anul viitor, „nimeni nu va putea concura cu el”, relateaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei ca ”nu poate confirma” un posibil viitor summit Putin-Kim Jong un. In schimb, Serghei Șoigu a anunțat luni ca Rusia și Coreea de Nord discuta posibilitatea organizarii de exerciții militare comune. ”De ce nu? Coreea de Nord este vecinul…

- Compania Carlsberg este „șocata” de confiscarea afacerilor sale din Rusia luna trecuta și producatorul de bere nu are idee ce se va intampla in continuare, a spus miercuri, 16 august, directorul sau executiv, citat de Reuters și Hotnews . Carlsberg are 8 berarii și 8.400 de angajați in Rusia, țara…

- Seful serviciului de informatii militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a vorbit luni despre ultimele atacuri cu drone impotriva Moscovei, pe care le-a numit „o pedeapsa de la Dumnezeu”, intr-un interviu acordat de la Kiev mai multor mass-media de limba spaniola, inclusiv EFE. „Dronele din Moscova…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat luni ca Moscova stie „foarte bine” ca NATO si Statele Unite furnizeaza informatii Ucrainei, insa acesta nu este un motiv de rupere a relatiilor diplomatice cu Occidentul, dupa atacul asupra podului peste Stramtoarea Kerci, transmite Reuters,…