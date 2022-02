Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat duminica pe omologul sau american, Joe Biden, la Kiev pentru a arata sprijinul Washingtonului in fata riscului unei invazii ruse, scrie AFP. "Sunt convins ca vizita dumneavoastra la Kiev in urmatoarele zile (...) ar fi un semnal puternic si ar…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- Președintele american Joe Biden a promis, luni, dupa discuția cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba, ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza granița Ucrainei.

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Presedintele american Joe Biden a prezis, miercuri, ca Rusia va actiona in privinta Ucrainei, spunand ca Moscova va plati scump pentru o invazie la scara larga, dar sugerand ca in cazul unei "incursiuni minore" costul ar fi mai mic, relateaza Agerpres.Comentariile sustinute de Joe Biden intr-o conferinta…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…