Stiri pe aceeasi tema

Serviciile secrete occidentale arata ca Rusia aduna avioane in apropierea graniței cu Ucraina, un indiciu ca Moscova se pregatește sa iși arunce avioanele și elicopterele in razboi pentru a sprijini o ofensiva terestra balbaita, potrivit Financial Times.

Rusia se pregatește pentru o noua ofensiva in Ucraina, in timp ce generalii planuiesc sa arunce mii de soldați in „mașina de tocat" a razboiului, a declarat pentru Novaya Gazeta Evropa o sursa din cartierul general al grupului de trupe rusești care lupta in Ucraina, noteaza Meduza.

Ministrul ucrainean al apararii a declarat ca Rusia pregatește o noua ofensiva majora și a avertizat ca aceasta ar putea incepe chiar de la 24 februarie.

Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca Rusia poate trimite pe front mai multe unitați de elita, inclusiv parașutiști.

Serviciile de informatii ruse si-au intetit activitatea in Germania in timpul actualului razboi din Ucraina, potrivit Serviciului de Informatii Interne german, informeaza dpa.

Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca in Ucraina va fi un conflict ''indelungat'' si Rusia va lupta pentru a-si apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, dar nu are in vedere vreo noua mobilizare a rezervistilor, informeaza Reuters si AFP.

Forțele Armate Ruse dezvolta o ofensiva in direcția Donețkului, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse Igor Konașenkov, marți, in cadrul unui briefing, relateaza Interfax.

Armata rusa ar putea planui un atac terorist asupra infrastructurii din Belarus și sa dea vina pentru incident pe Ucraina și NATO, sugereaza un nou raport al serviciilor de informații ale apararii ucrainene.