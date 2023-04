Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul rus intentioneaza sa introduca o legislatie si mai dura dupa uciderea bloggerului militar Vladen Tatarski intr-o cafenea din Sankt Petersburg, a declarat luni un parlamentar, informeaza marti dpa.

- Arestarea Dariei Trepova pentru uciderea bloggerului rus pro-razboi Vladlen Tatarski ridica intrebari cu privire la trecutul si linia politica a tinerei si in legatura cu ce s-a petrecut in realitate, relateaza BBC si The Guardian, citate de news.ro.Relatarile presei din Rusia spun ca Daria Trepova,…

- Parlamentul rus intentioneaza sa introduca o legislatie si mai dura dupa uciderea bloggerului militar Vladen Tatarski intr-o cafenea din Sankt Petersburg, a declarat luni un parlamentar, informeaza marti dpa, citat de Agerpres."In viitorul apropiat, vom propune amendamente care vor inaspri pedepsele…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat, luni, postum pe bloggerul militar Vladlen Tatarski ucis cu o zi inainte la Sankt-Petersburg intr-un atac cu bomba, caz in care Moscova a acuzat Ucraina si "agenti" ai opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Ordinul Curajului este acordat lui Maxim Fomin…

- Rusia a calificat luni drept atentat terorist asasinarea bloggerului militar rus Vladlen Tatarski, care a decedat cu o zi in urma intr-o explozie la Sankt-Petersburg si a legat atacul de serviciile speciale ucrainene si de Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK), scos in afara legii, al liderului…

- Rusia a calificat luni drept atentat terorist asasinarea bloggerului militar rus Vladlen Tatarski, care a murit o zi in urma intr-o explozie la o cafenea din Sankt Petersburg, relateaza EFE, potrivit Agerpres. In același timp, autoritațile ruse acuza ca atacul e legat de serviciile speciale ucrainene…

- Asasinarea proeminentului blogger rus pro-razboi Macsim Fomin (cunoscut și ca Vladlen Tatarski) intr-o cafenea din Sankt Petersburg ar putea reprezenta un avertisment pentru șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW).

- O explozie produsa intr-o cafenea din Sankt Petersburg (Rusia) l-a ucis pe Vladlen Tatarski, un important blogger militar rus și a ranit alte 16 persoane, potrivit BBC News, citat de adevarul.ro. Explozia a avut loc la Street Bar Cafe, o cafenea din orașul Sankt Petersburg. In videoclipurile postate…