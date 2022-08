Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters. „Avem informatii ca Rusia isi intensifica eforturile de a lansa atacuri impotriva infrastructurii civile si a instalatiilor guvernamentale din Ucraina in zilele urmatoare. Avand […] The post Rusia planuieste, in curand, atacuri asupra infrastructurii Ucrainei, avertizeaza SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…