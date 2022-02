Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu dat publicitatii de BBC, Boris Johnson sustine ca exista semnale clare ale unui razboi planificat de Rusia. Daca previziunile premierului britanic se vor adeveri, in Europa va fi din nou razboi dupa 77 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

