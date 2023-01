Serviciile de informații militare ale Rusiei au elaborat un plan pentru a da o lovitura de stat in Bulgaria in 2016, dejucata dupa arestarea preventiva a celor implicați. Acest lucru a fost afirmat in timpul unei discuții in Parlamentul bulgar de catre directorul executiv al grupului de investigații Bellingcat, Hristo Grozev, relateaza Radio Svoboda. Potrivit acestuia, tentativa de lovitura de stat din Bulgaria a fost programata pentru 20 aprilie 2016. Acesta urma sa fie realizat de doua organizații paramilitare, „Vasyl Levski” și „Shipka”. Peste 700 de militanți urmau sa organizeze revolte in…