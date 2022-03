Rusia: Peste 4.500 de manifestanţi împotriva intervenţiei în Ucraina arestaţi (ONG) Peste 4.600 de persoane care manifestau fara autorizatie impotriva interventiei militare in Ucraina au fost arestate duminica in aproximativ 60 de orase din Rusia, a indicat ONG-ul OVD-Info, specializat in supravegherea protestelor, noteaza AFP. Cel putin 4.640 de persoane au fost arestate duminica in 65 de orase, ridicand la peste 13.000 numarul protestatarilor retinuti de la declansarea operatiunii militare ruse la 24 februarie, potrivit OVD-Info. In pofida intimidarilor din partea autoritatilor si a amenintarii cu pedepse grele cu inchisoarea, actiuni de protest, desi limitate, au avut loc… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Mai mult de 700 de persoane au fost arestate in peste 25 de orase ale Rusiei in timpul unor noi proteste impotriva razboiului din Ucraina, potrivit portalului pentru drepturi civile OVD-Info, informeaza joi dpa.

- Peste 1.800 de manifestanti impotriva razboiului din Ucraina au fost arestati in Rusia, deplange vineri Inaltul Comisariat ONU al Drepturilor Omului, care cere eliberarea acelora dintre ei care sunt detinuti in continuare, informeaza Agerpres . ”Arestarea unor persoane care isi exercita dreptul la libertatea…

- Peste 1.700 de persoane au fost arestate joi la Moscova și in alte zeci de orașe din Rusia, pentru ca au ieșit in strada sa protesteze fața de ofensiva rusa in Ucraina, anunța BBC, care citeaza o organizație independenta de monitorizare.

- In Rusia au fost organizate proteste in mai multe orase, dupa ce Vladimir Putin a decis sa intre cu trupe militare in Ucraina. Politia a arestat peste 1700 de manifestanti din 52 de orase. La Sankt Petersburg, cetatenii au iesit in strada pentru a se opune razboiului cu Ucraina.

- Aproape 800 de persoane au fost arestate joi de poliția rusa in timpul protestelor impotriva razboiului din Ucraina in mai multe orașe din țara, in special la Moscova și Sankt Petersburg, a informat ONG-ul specializat OVD-Info, citat de Hotnews . Potrivit acestei organizații, cel puțin 788 de persoane…

