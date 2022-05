Stiri pe aceeasi tema

- Forțele navale ruse vor garanta trecerea navelor incarcate cu cereale prin Marea Mediterana, atat timp cat Ucraina va indeparta minele din apele sale de coasta, a declarat marți ministrul rus de externe Serghei Lavrov, noteaza CNN.

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce transporta alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmis agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de Externe adjunct, Andrei Rudenko, transmite The Guardian. Porturile Ucrainei de la Marea Neagra…

- Forțele ruse nu pot concura in materie de armament cu cele ale Kievului, a declarat un colonel rus in retragere, la o dezbatere chiar la unul dintre principalele canale TV de stat. Rusia a suferit pierderi mari in Ucraina și nici macar mobilizarea generala nu ar fi de ajutor, a afirmat fostul colonel…

- Ucraina a impus restrictii temporare privind transporturile de cereale pe calea ferata catre Republica Moldova si Romania, din cauza numarului mare de vagoane de la punctele de trecere a frontierei, a anuntat, vineri, compania de consultanta APK-Inform, citata de Reuters. Dupa ce Rusia a blocat porturile…

- Daca NATO iși va trimite forțe de menținere a pacii in Ucraina, aceasta va duce la confruntarea lor directa cu Rusia. Despre acest lucru a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, comentind posibila expediere a trupelor alianței in regiune, citat de RIA Novosti. Astfel diplomatul a comentat…

- Miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia vor avea prima intalnire de la inceputul razboiului, in Turcia. Cel mai probabil, aceasta va fi organizata maine, 10 martie. Ministerul rus de Externe a confirmat ca ministrul Serghei Lavrov va avea o intrevedere cu omologul ucrainean Dmytro Kuleba, in Turcia,…

- Rusia a confirmat, conform AFP, o intalnire a ministrilor de Externe rus, Serghei Lavrov, si ucrainean, Dmitro Kuleba, in Turcia, la sfarsitul saptamanii. Ar fi prima discuție la acest nivel, de la inceputul invaziei ruse a Ucrainei. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al diplomației ruse, a scris…