- Parlamentul rus a luat o decizie fara precedent și practic pregatește terenul pentru o mobilizare generala sau parțiala pentru da posibilitatea Kremlinului sa trimita și mai multe efective sa lupte impotriva Ucrainei.

- Oficialii turci au declarat ca incidentul a avut loc intr-o regiune unde Turcia desfașura o operațiune transfrontaliera. Pana in acest moment, nu se știe numarul victimelor din randul irakienilor.Turcia face regulat diferite operațiuni militare in Irak ca parte a ofensivei impotriva Partidului Muncitorilor…

- SUA estimeaza ca Rusia a parasit in mare parte zonele pe care le ocupase in regiunea Harkov (nord-est), iar multi soldati rusi, care se repliasera in fata inaintarii trupelor ucrainene, au trecut granita revenind in Rusia, a declarat luni un inalt oficial militar american, citat de Reuters, transmite…

- Fostul comandant al Fortelor Terestre Americane dislocate in Europa, generalul-maior (rtr) Ben Hodges a estimat ca „poate e timpul ca Ucraina si Republica Moldova sa rezolve problema Transnistriei acum”. „Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria sa fie legat de…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Ucraina, ca stat, este gata sa ajute Moldova sa scape de ocupanții ruși ai Transnistriei nerecunoscute. Anunța RBC-Ucraina cu referire la declarația șefului Direcției principale de informații Kirill Budanov. „Susțin dorința Moldovei de a scapa de trupele de ocupație de pe teritoriul sau. Și noi, ca…

- Statele Unite au plasat, marti, Rusia pe listele tarilor angajate „intr-o politica sau un model" de trafic de persoane si de munca fortata sau ale caror forte de securitate ori grupari armate sustinute de Guvern recruteaza sau folosesc copii soldati, transmite Reuters.

- Curtea Penala Internationala (CPI) a anuntat joi ca a emis mandate de arestare pe numele a trei persoane, pentru presupuse crime comise in timpul conflictului dintre Georgia si Rusia in Osetia de Sud, in 2008, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…