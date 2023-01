Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, le-a cerut sambata, 21 ianuarie, preotilor sa se implice mai mult in campania militara din Ucraina, sa-i mobilizeze pe enoriasi pentru ca acestia sa stranga echipamente si alimente pentru soldati, ba chiar sa se duca pe front pentru a le oferi sprijin spiritual,…

- "Daca spunem ca biserica este alaturi de poporul sau, fiecare parohie trebuie sa-i ajute pe cei aflati in prima linie. Trebuie sa ne mobilizam enoriasii pentru ca acestia sa stranga echipamente si alimente", a declarat Kirill, citat de agentia oficiala RIA Novosti, cu prilejul unei reuniuni cu reprezentantii…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, le-a cerut sambata preotilor sa se implice mai mult in campania militara din Ucraina, sa-i mobilizeze pe enoriasi pentru ca acestia sa stranga echipamente si alimente pentru soldati, ba chiar sa se duca pe front pentru a le oferi sprijin spiritual, transmite…

- Pe fondul razboiului cu Rusia, Ucraina a „sarit” in topul mondial al puterilor militare de pe locul 22, in 2022, direct pe locul 15 in acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Presedintele Vladimir Putin a solicitat propuneri de la comandantii fortelor sale armate cu privire la modul in care cred acestia ca ar trebui sa se desfasoare campania militara a Rusiei in Ucraina, in timpul unei vizite la sediul operatiunilor, a anuntat sambata Kremlinul, transmite Reuters. In imaginile…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- "Toate agentiile fortelor de securitate remarca o crestere a numarului de provocari in apropierea frontierei de stat. Ucraina, sub orice pretext, incearca sa tarasca trupele statelor membre ale NATO in conflict", a afirmat Lukasenko in cadrul unei reuniuni cu privire la situatia politico-militara din…

- Rușii aflați azi in exil se opun unui razboi imperialist și ințeleg ca doar infrangerea militara a lui Putin in Ucraina poate moderniza societatea rusa și crea un viitor mai bun, Anne Applebaum.