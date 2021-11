Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are aproximativ 90.000 de militari in apropierea frontierei sale cu Ucraina, a anuntat Ministerul ucrainean al Apararii. Trupele au ramas in zona dupa exercitiile recente desfașurate de armata rusa.

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe in apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionand ca nu a observat in ultima vreme o sporire a trupelor sau a echipamentelor…

- Rusia va reactiona la tentativele altor tari de a rupe „echilibrul strategic”, a sustinut luni presedintele rus Vladimir Putin, referindu-se la sistemul global de aparare antiracheta care este desfasurat de Statele Unite si aliatii lor.Moscova este îngrijorata ca o aparare…

- Ungaria a acuzat luni Ucraina de amestec in afacerile sale interne dupa ce Kievul a criticat semnarea de catre autoritatile de la Budapesta a unui nou acord pe o durata de 15 ani de aprovizionare cu gaze naturale rusesti cu gigantul energetic Gazprom, relateaza Reuters. Acordul incheiat de…

- Sarbii din nordul Kosovo au blocat luni drumurile in apropierea punctelor de trecere a frontierei cu Serbia, dupa ce autoritatile au interzis accesul masinilor cu numere de inmatriculare sarbe in Kosovo, transmite Reuters. Tensiuni sunt si in Muntenegru, unde presedintele acuza Rusia ca incearca sa-si…

- Presedintele american Joe Biden se va întâlni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, într-un semn de solidaritate între cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc doua zile mai târziu…