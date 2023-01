Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali ucraineni de rang inalt spun ca Vladimir Putin se pregateste pentru o noua ofensiva majora in noul an, in ciuda unei serii de esecuri umilitoare pe campul de lupta suferite de Rusia in ultimele luni, scrie „The Guardian”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vladimir Putin nu intenționeaza sa puna capat razboiului in curand, deoarece Rusia continua sa caute cucerirea unui teritoriu ucrainean suplimentar, a declarat Institutul pentru Studierea Razboiului in cea mai recenta actualizare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana va incerca sa inființeze o instanța specializata, susținuta de Națiunile Unite, care sa investigheze și sa judece posibile crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, conform Rador. Fii la curent cu cele…

- Soldaților ruși li s-ar fi spus sa lupte in Ucraina sau "ar putea disparea". Alții, care sufera de boli precum HIV și hepatita C, au fost inrolați pe front, anunța msn.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu apeluri din partea unor oficiali din teritoriu pentru a pune capat in mod oficial mobilizarii sale de trupe in contextul invaziei din Ucraina, anunța newsweek.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Scurgerile de e-mailuri ale unui informator din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), impartașite cu publicația americana Newsweek, dezvaluie un razboi civil intre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, in timp ce invazia sa in Ucraina continua sa se clatine.…

- Ucraina a acuzat, miercuri, Rusia ca planuieste o "deportare in masa" a oamenilor din teritoriile recent anexate, unde a inceput evacuarea civililor din Herson si unde Vladimir Putin a declarat legea martiala, semn ca acum se afla intr-o "situatie incredibil de dificila", potrivit lui Joe Biden,…

- Wagner Group, compania militara privata susținuta de stat, care a jucat un rol cheie in invazia Ucrainei de catre Rusia, supravegheaza fortificarea Oblastului Belgorod de-a lungul graniței sale cu Ucraina, potrivit lui Yevgenii Prigojin, fondatorul grupului și aliatul apropiat al președintelui rus…