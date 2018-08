Exercitiile Vostok-2018 (Est-2018) se vor desfasura intre 11 si 15 septembrie in Siberia orientala si in Extremul Orient, cu participarea armatelor chineza si mongola, a precizat ministrul apararii, Serghei Soigu.



Manevrele vor implica 'peste 1.000 de avioane si in jur de 300.000 de militari, practic toate fortele districtelor militare Centru si Vest', a indicat Soigu.



'Imaginati-va 36.000 de vehicule militare deplasandu-se in acelasi timp: tancuri, blindate de transport de trupe, vehicule de lupta de infanterie. Si toate acestea, desigur, in conditii cat mai apropiate posibil…