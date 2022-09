Livrarile de gaze din Rusia catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 nu vor fi reluate in totalitate pana cand „Occidentul colectiv” nu va ridica sancțiunile impotriva Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina, a declarat Kremlinul, potrivit Financial Times. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin, a dat vina pe sancțiunile UE, Marii […] The post Rusia oprește principala conducta de gaz a Europei pana la ridicarea sancțiunilor de catre Occident appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .