Casa Alba a anuntat vineri ca Moscova intentioneaza sa furnizeze Iranului avioane de lupta si alte echipamente militare in schimbul unui sprijin extins al Teheranului pentru razboiul Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

Guvernul SUA ar putea publica informații despre posibilul transfer de arme din China in Rusia pentru a-i sprijini acesteia din urma razboiul din Ucraina, a informat, joi, The Wall Street Journal.

Vizita in Rusia a unui oficial de rang inalt din China evidentiaza importanta relatiilor dintre cele doua tari, care au avansat pe fondul tensiunilor cu Occidentul si reconfigurarii situatiei geopolitice din cauza conflictului din Ucraina, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, scrie Mediafax.

Timp de zeci de ani, copiii din Statele Unite si URSS au fost instruiti cum sa reactioneze la un atac nuclear. La un an de la invazia rusa in Ucraina, revine acest pericol pentru noile generatii?

Rusia și Iranul progreseaza in construcția unei noi fabrici de fabricare a dronelor, informeaza jurnaliștii de la The Wall Street Journal. Este planificat sa produca cel puțin 6 mii de drone pentru razboiul din Ucraina, potrivit acestora.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca normalizarea relațiilor dintre țarile occidentale și Rusia nu va veni nici dupa incheierea conflictului din Ucraina.

Economia Romaniei ar urma sa depaseasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, transmite Reuters.

O incetare temporara a focului anuntata de Rusia a intrat in vigoare in Ucraina. Presedintele Putin a ordonat oprirea luptelor timp de 36 de ore, in perioada Craciunului ortodox pe rit vechi, care este sarbatorit atat in Rusia cat si in Ucraina. Kievul a respins masura.