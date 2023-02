Stiri pe aceeasi tema

- Elveția este pe punctul de a renunța la tradiția de secole de neutralitate, in timp ce o schimbare pro-Ucraina in starea de spirit publica dar și politica exercita presiuni asupra guvernului pentru a pune capat interdicției privind exporturile de arme elvețiene in zonele de razboi, transmite Reuters…

- Discuțiile dintre Moscova și Washington privind reluarea inspecțiilor in temeiul tratatului de reducere a armelor nucleare New Start ar fi urmat sa aiba loc in luna noiembrie, in Egipt, dar Rusia le-a amanat, relateaza HotNews.ro.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, a susținut ca…

- Pentagonul va trimite mii de soldați americani in sud-estul Romaniei pentru cel puțin inca noua luni, pentru a fi mai aproape de razboiul din Ucraina vecina decat orice alta unitate a armatei americane, au declarat sambata oficiali, potrivit New York Times. In ultimul an, vasta baza aeriana Mihail Kogalniceanu,…

- Spre deosebire de ceilalți membri ai cercului restrans al lui Putin, Nikolai Patrușev nu este un prieten apropiat al președintelui rus. Insa cei doi au in comun activitatea din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Nikolai Patrușev a condus instituția din 1999 pana in 2008, aceasta fiind…

- Presedintele francez Emmanuel Macron crede ca aderarea a Ucrainei la NATO ar fi perceputa de Federația Rusa ca o confruntare, iar aceasta nu este „cel mai probabil scenariu”, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteti imagina…

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, se va deplasa vineri, 22 decembrie, in Rusia pentru discuții privind crearea unei zone de securitate in jurul centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, din sudul Ucrainei, relateaza Sky News . Agenția de știri RIA Novosti…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu si-a indeplinit niciun obiectiv in razboiul din Ucraina, sustine cancelarul german Olaf Scholz, potrivit DPA si Reuters. „Niciunul dintre planurile lui Putin nu a functionat”, a precizat Scholz intr-o declaratie sustinuta miercuri in Bundestag, adaugand ca presedintele…

- Rusia va acorda o atenție deosebita infrastructurii forțelor sale nucleare in 2023, a declarat ministrul Apararii, Serghei Shoigu. Rusia are cel mai mare stoc de arme nucleare din lume, cu aproape 6.000 de focoase nucleare. Shoigu a declarat, in comentarii televizate, ca Rusia va lucra, de asemenea,…