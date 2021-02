Rusia: O nouă audiere în procesul în care Navalnîi este acuzat de calomnie Opozantul rus Aleksei Navalnii a comparut din nou in fata unui tribunal vineri pentru reluarea unui proces de calomnie, la zece zile dupa condamnarea sa la aproape trei ani de inchisoare, relateaza AFP.



Audierea a inceput putin dupa 07:00 GMT, in prezenta principalului critic la adresa Kremlinului. Cu aceasta ocazie, la fel ca la fiecare proces al lui Navalnii, efective importante de politie au fost desfasurate in jurul cladirii tribunalului, dupa cum a constatat un reporter al agentiei de presa franceze.



Apararea a cerut, inca din debutul acestei a doua audieri a procesului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

