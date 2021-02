Rusia: O ''ninsoare apocaliptică'' a ''îngropat'' Moscova sub 56 de centimetri de zăpadă O "ninsoare apocaliptica", potrivit meteorologilor rusi, a "ingropat" sambata Moscova, sub un strat de zapada de 56 de centimetri, a paralizat traficul si a provocat intarzierea a zeci de zboruri, transmite EFE.



"In Moscova au cazut 56 de centimetri de zapada (...), ultima data cand a nins atat de mult in capitala rusa a fost in martie 2013", a declarat un purtator de cuvant al serviciilor meteorologice Fobos pentru agentia de presa RIA.



Sursa citata a adaugat ca "este foarte posibil" ca in oras stratul de zapada sa ajunga la 60 de centimetri, doborand recordul inregistrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

