Trei persoane si-au pierdut viata sambata si una a fost ranita in urma unei avalanse produse intr-o statiune de schi de langa orasul Norilsk din nordul Rusiei, au informat autoritatile, potrivit AFP. "Au fost gasite cadavrele a trei persoane, cel al unei femei de 38 de ani, cel al copilului ei de un an si jumatate si cel al sotului ei in varsta de 45 de ani", a declarat intr-un comunicat Comitetul de Investigatii, responsabil cu principalele anchete penale din Rusia. Foto: (c) EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE HANDOUT / EPA Potrivit acestuia, un adolescent de 14 ani "grav ranit" a fost descoperit…