- Escaladarea decisa de Putin luni „contravine propriei sale intuiții”, ii limiteaza serios opțiunile politice și il impinge intr-un colț, din care singura ieșire pare a fi butonul nuclear, spune un profesor rus citat de cotidianul New York Times. Timp de luni de zile, presa de stat de la Moscova a insistat…

- Consiliul Federatiei, Camera superioara a Parlamentului de la Moscova, ar putea analiza pe 4 octombrie solicitarile de unire cu Rusia formulate de regiunile ucrainene care au organizat referendumurile contestate de Occident.

- Ministerul a declarat ca 10 nave, cu 169.300 de tone de produse agricole, urmau sa paraseasca porturile ucrainene de la Marea Neagra duminica. ”La ora 10.00, 8 nave au parasit porturile Odesei Mari, iar alte 2 isi asteaptau randul si conditiile favorabile”, se arata intr-un comunicat al ministerului.…

- Rusia este printre puținele tari care mai au ambasada la Kabul, dupa preluarea puterii de catre talibani. Autoritațile afgane spun ca au relații bune cu Moscova și ca vor proteja mai bine sediul ambasadei.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat o noua doctrina de politica externa edificata in jurul conceptului „Lumea rusa”, notiune pe care ideologii conservatori au folosit-o pentru a justifica interventia in afara tarii in sprijinul vorbitorilor de limba rusa, noteaza Reuters. Cele 31 de pagini de…

- Procurorii ruși au cerut marți ca jurnalistul rus Ivan Safronov sa fie condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru tradare de patrie, a anunțat pe Facebook avocatul acestuia, Evgheni Smirnov, potrivit The Moscow Times și Reuters . Acuzațiile impotriva lui Safronov dateaza din perioada in care lucra…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul rus de externe Serghei Lavrov au avut vineri prima lor discutie telefonica de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in care au abordat situatia din aceasta tara, criza alimentara si un posibil schimb de detinuti intre Washington si Moscova.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va incepe duminica o vizita in mai multe țari africane. Este un semnal ca Rusia incearca sa consolideze vechi alianțe și sa iasa astfel din izolarea impusa de Occident din cauza invaziei in Ucraina, relateaza Reuters.