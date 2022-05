Stiri pe aceeasi tema

- „Mercenarii israelieni” lupta in Ucraina alaturi de Batalionul Azov, pe care Moscova il descrie drept „nazist” si sustine ca a comis atrocitati in Ucraina, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Astfel, Moscova intensifica disputa cauzata de seful diplomatiei…

- Moscova sustine ca a lansat invazia in parte din cauza temerilor ca Ucraina s-ar putea alatura NATO, transmite Reuters citand agentia rusa de presa RIA.RIA a informat ca seful diplomatiei ruse a declarat pentru canalul Al Arabiya din Dubai ca este vina Ucrainei pentru blocarea discutiilor de pace. Serghei…

- Potrivit serviciilor militare de informații ucrainene, lista corespunde soldatilor din a 64-a brigada motorizata a armatei ruse, acuzata de Kiev ca este implicata in uciderea a peste 340 de civili in orasul Bucea, relateaza The Kyiv Independent, pe Twitter.⚡️ Ukraine’s intelligence publishes list of…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters. ‘Am evocat o incetare a focului, dar nu s-a realizat niciun…

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei…

- Rusia isi va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata de Reuters. Obiectivele Moscovei nu includ rasturnarea guvernului de…

- Presedintele Braziliei Jair Bolsonaro a afirmat duminica ca țara va continua sa isi mentina neutralitatea fata de invadarea Ucrainei de catre omologul rus Vladimir Putin, adaugand ca ucrainenii și-au „pus speranța națiunii lor in mainile unui comediant”, relateaza Reuters.Intr-o conferința de presa,…

- Rusia avertizeaza Suedia și Finlanda. Eventuala admitere a celor doua state in Alianta Nord-Atlantica ar genera „consecinte militare si politice grave”, a avertizat vineri dupa-amiaza Administratia Vladimir Putin, conform BBC News. Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la…