Un oficial de rang inalt din serviciul securitatii de stat din Ucraina a declarat miercuri ca numai Rusia ar fi interesata in comiterea atacului cibernetic masiv care a vizat marti Ministerul Apararii si doua mari banci de stat, relateaza Reuters.

Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite nu au observat pana in prezent nicio retragere a trupelor rusesti masate aproape de frontiera cu Ucraina si ca, dimpotriva, Moscova isi deplaseaza unitati esentiale mai aproape in zona, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Configuratia fortelor armate ale Rusiei in vestul tarii va reveni la normal in trei-patru saptamani, a declarat ambasadorul Federatiei Ruse in Irlanda, Iuri Filatov, informeaza miercuri TASS si Reuters, potrivit Agerpres.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a fost acuzat ca este un lider slab in criza ucraineana si lipsit de fermitate fata de Rusia, dar marti, in timpul vizitei la Kremlin, nu doar ca i-a facut fata presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, ci a parut chiar ca asta ii facea placere, comenteaza miercuri…

Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati din Ucraina in cazul unei invazii ruse, a anuntat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, in pofida asigurarilor Moscovei ca si-a retras o parte dintre trupe de langa frontiera cu Ucraina, informeaza Reuters.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, inceputul discuțiilor din cadrul NATO pe tema Ucraina - Rusia.

Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica a anuntat marti ca site-uri ale Ministerului Apararii si bancilor Privatbank si Osadbank sunt vizate de un atac cibernetic, informeaza agentia rusa de stiri TASS, preluata de Reuters, anunța Agerpres.

Anuntul retragerii unor trupe rusesti concentrate la frontiera cu Ucraina este un semn bun, a declarat marti, la Moscova, cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP si Reuters.