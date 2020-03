Rusia nu va opri lupta impotriva terorismului in regiunea siriana Idlib pentru a rezolva criza migratiei in Europa, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez, potrivit Reuters.



Moscova este dispusa sa contribuie la rezolvarea problemei migratiei in contextul razboiului din Siria, dar nu pe seama incetarii luptei impotriva terorismului la Idlib, nord-vestul Siriei, a insistat seful diplomatiei ruse, citat de agentia de presa Interfax.



'Intelegem pe deplin complexitatea problemei migrantilor…